Ethan Vernon vence primeira etapa da Volta à Romandia, Ivo Oliveira nono

Depois do prólogo de abertura, o jovem de 22 anos foi o mais rápido nos 170,9 quilómetros entre Crissier e Vallée de Joux, cumprindo a distância em 4:05.34 horas, para somar o quarto triunfo da temporada.



O pódio ficou completo com dois belgas, tendo Thibau Nys (Trek-Segafredo) acabado no segundo lugar e Milan Menten (Lotto Dstny) em terceiro, enquanto Ivo Oliveira voltou a mostrar-se e a integrar o top 10.



Vernon sucedeu ao colega de equipa checo Josef Cerny, agora segundo com o mesmo tempo, na liderança da geral, em que o norueguês Tobias Foss (Jumbo-Visma) é terceiro, a um segundo, e Ivo Oliveira 10.º, a nove.



Nelson Oliveira (Movistar), hoje 63.º, com o mesmo tempo do vencedor, subiu uma posição na geral, para 11.º, a 10 segundos do líder.



Num dia que deu para tudo, até para o pelotão se perder nas estradas suíças, o português Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty) abandonou, na sequência de se ter ferido no prólogo, após um problema mecânico.



O britânico Mark Cavendish (Astana) também se retirou da corrida.



Na quinta-feira, a segunda etapa liga Morteau a La Chaux-de-Fonds, na distância de 162,7 quilómetros, com cinco contagens de montanha categorizadas a testarem o pelotão.