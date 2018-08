Europeus/Glasgow: Portugal na final de madison no ciclismo de pista

Lusa Comentários 06 Ago, 2018, 14:01 | Ciclismo

A dupla portuguesa somou 13 pontos na qualificação, resultado suficiente para competir na final, que terá lugar hoje às 14:41 no velódromo de Glasgow.



A Espanha, com 24 pontos, venceu a primeira eliminatória, na qual competiram Ivo e Rui Oliveira, enquanto que a Grã-Bretanha triunfou na segunda eliminatória, com 20 pontos.



Madison é uma disciplina olímpica que fará parte do programa dos Jogos Olímpicos de Tóquio2020 e cujas regras são semelhantes às da corrida por pontos, mas que difere no facto de ser disputada por equipas de dois corredores, cujos elementos correm em simultâneo, alternando entre si através de um impulso na mão ou nos calções.



Os campeonatos europeus de Glasgow são a primeira prova de qualificação para Tóquio2020 e contribuem também para a qualificação para a Taça do Mundo, em dezembro em Londres, que pontuará para o ranking olímpico.



Em competição hoje no velódromo de Glasgow está também a ciclista Maria Martins, recentemente promovida a sub-23 e que compete pela primeira vez na corrida de omnium em elite, com início marcado às 13:47 horas.