Europeus/Glasgow: Tiago Machado 18.º no contrarrelógio, Campanaerts bicampeão

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 16:37 | Ciclismo

Machado, segundo ciclista de 34 participantes a partir para o ‘crono’ de 45 quilómetros, registou o 18.º melhor tempo, 56.12 minutos, a 2.33 do vencedor.



José Gonçalves, o outro português em prova, acabou com o 22.º melhor tempo, 57.29, numa corrida dominada por Campanaerts, de 26 anos, que revalidou o título de campeão europeu.



No segundo lugar ficou o campeão em 2016, o espanhol Jonathan Castroviejo, a apenas 63 décimas do vencedor, com o alemão Maximilian Schachmann a ocupar a última posição do pódio.



A dupla de corredores lusos volta a entrar em ação no domingo, para a corrida de fundo do Europeu de ciclismo de estrada, juntamente com Ricardo Vilela e Rui Costa