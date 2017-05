Evan Huffman ganha na Volta à Califórnia

Mário Aleixo - RTP 18 Mai, 2017, 08:30 | Ciclismo

O ciclista Evan Huffman (Rally Cicling) conquistou a primeira vitória norte-americana na presente Volta à Califórnia, Estados Unidos, ao vencer a quarta etapa da prova.



Huffman venceu a "tirada" que ligou Santa Barbara a Santa Clarita, na distância de 159,5 quilómetros, em 3:41.52 horas, superando em cima da meta o seu colega de equipa, o canadiano Rob Britton, numa fuga bem sucedida e que viu os seus cinco elementos superarem o pelotão, liderado pelo eslovaco Peter Sagan (Bora-hansgroe), em 13 segundos.



Dos dois portugueses em prova, Tiago Machado (Katusha-Alpecin) chegou integrado no pelotão, no 44º posto, enquanto Ruben Guerreiro (Trek-Segafredo) chegou atrasado, no 103º lugar, com mais 10.58 minutos.



O polaco Rafal Majka (Bora-hansgroe) continua a liderar a prova, detendo os mesmos dois segundos de vantagem para o australiano George Bennett (LottoNL-Jumbo), segundo classificado.



Na geral, Tiago Machado subiu dois lugares, para 25º, a 4.47 minutos do primeiro, enquanto Ruben Guerreiro baixou ao 101º, agora a 26.49.