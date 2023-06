Evenepoel vence sétima etapa da Volta à Suíça ainda com Mäder na memória

Um dia depois da morte de Mäder, vítima de uma queda na etapa de quinta-feira, a organização decidiu levar a corrida até ao fim, mas decidiu que os tempos da etapa eram contados a 25 quilómetros da meta, para evitar riscos de novas quedas na última descida do dia.



Os primeiros 158,5 quilómetros dos 183,5 da ligação entre Tübach e Weinfelden foram corridos em pelotão compacto, sem qualquer tipo de ataque, com todos os ciclistas a passarem juntos na 'meta' improvisada.



Após essa passagem surgiram os primeiros ataques, com Evenepoel a isolar-se e a somar o primeiro triunfo depois de ter sido obrigado a desistir da Volta a Itália, devido à covid-19.



Mäder não foi esquecido pelo campeão mundial de fundo, que várias vezes apontou com os dedos para o céu, antes de colocar a mão no peito quando cruzou a meta.



O também belga Wout van Aert (Jumbo-Visma) foi segundo classificado, com o francês Bryan Coquard (Cofidis) a ser terceiro.



Antes do contrarrelógio de 25,7 quilómetros (de St. Gallen a Abtwil) da última etapa, o dinamarquês Mattias Skjelmose (Trek-Segafredo) lidera, com oito segundos de avanço sobre o austríaco Felix Gall (AG2R Citröen) e 18 sobre o espanhol Juan Ayuso (UAE Emirates).



A morte de Mäder levou a desistência de várias equipas, entre as quais a Bahrain-Victorious, na qual corria o suíço, e a Intermarché-Circus-Wanty, do português Rui Costa.