Federação de Ciclismo anuncia retoma das provas a partir de 05 de julho

A Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC) anunciou hoje que a retoma do ciclismo profissional inclui seis provas, arrancando em 05 de julho com uma prova de reabertura em Anadia e terminando com os Nacionais de estrada, em agosto.