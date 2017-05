Fernando Gaviria `bisa` na quinta etapa da Volta a Itália

Lusa 10 Mai, 2017, 16:34 | Ciclismo

Gaviria, que já tinha erguido os braços na chegada da terceira tirada, voltou hoje a ser o mais forte, no final dos 159 quilómetros entre Pedara e Messina, batendo o italiano Jakub Mareczko, segundo, e o irlandês Sam Bennett (Bora-hansgrohe), terceiro, com as mesmas 3:40.11 horas do vencedor.



Bob Jungels vai partir para a sexta etapa, uma ligação de 217 quilómetros entre Reggio de Calabre e Terme Luigiane, com a liderança presa por seis segundos em relação ao segundo classificado, o britânico Geraint Thomas. O também britânico Adam Yates é terceiro, a dez segundos.