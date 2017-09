Froome caiu duas vezes mas segurou a camisola roja

Mário Aleixo - RTP 01 Set, 2017, 07:18 / atualizado em 01 Set, 2017, 07:18 | Ciclismo

O pelotão viaja por terras de Andaluzia e deve trabalhar para as equipas com “sprinters” numa das poucas chegadas planas. O maior adversário será o calor em Sevilha.



A etapa de quinta-feira trouxe à estampa o líder da corrida Christopher Froome a cair duas vezes nos últimos quilómetros mas capaz de segurar a camisola vermelha. Alberto Contaodor voltou a atacar e o polaco Marcynski a ganhar uam etapa.



O camisola “roja” continua a ser Christopher Froome, da Sky, com Nibali a surgir no 2º lugar a 59s e Esteban Chaves na 3ª posição a 2m13s.



Os quatro portugueses que estão na Volta a Espanha voltaram perderam muito tempo.



Na classificação geral individual Nelson Oliveira continua a ser o melhor português (30º) a 34m03s do líder, segue-se Rui Costa em 36º a 49m20s do primeiro, Ricardo Vilela (51º) a 1h05m12s de Froome e Rafael Reis (137º) a 2h13m42s da liderança.