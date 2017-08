Froome domina Vuelta à entrada da segunda semana

Mário Aleixo - RTP 29 Ago, 2017, 08:10 | Ciclismo

Uma etapa de transição com passagem por Collado Bermejo (contagem de montanha de 1ª categoria), que pode causar um final emotivo, pois os “sprinters” não deverão conseguir manter-se no grupo da frente.



A Volta a Espanha entra na sua segunda fase com Chris Froome de vermelho e o colombiano Esteban Chaves como maior rival.



O camisola “roja” continua a ser Christopher Froome, da Sky, que tem uma vantagem de 36 segundos sobre Esteban Chaves que é o 2º. Na terceira posição está Nicolas Roche, da BMC, a 1m05s do primeiro lugar.



Na classificação geral individual no quarteto de portugueses Nelson Oliveira é o melhor classificado (19º) a 4m50s do líder, segue-se Rui Costa em 22º a 6’27s do primeiro, Ricardo Vilela (57º) a 35m36s de Froome e Rafael Reis (151º) a 1h31’ da liderança.