Froome frente a Nibali um duelo que promete

31 Ago, 2017 | Ciclismo

Uma etapa de média montanha no Puerto de León (contagem de montanha de 1ª categoria) e El Torcal (2ª), a 18 km da meta, podem ser fatores aliados para que uma fuga possa vingar.



A etapa de quarta-feira mostrou um duelo interessante entre Christopher Froome e Vincenzo Nibali com os dois corredores a chegarem juntos à meta no 2º e 3º lugar numa “tirada” ganha por Miguel Angel Lopez.



Expetativa para saber se a frescura de Nibali o poderá favorecer na terceira semana de corrida mas Froome provou estar sólido na liderança da corrida.



O camisola “roja” continua a ser Christopher Froome, da Sky, com Nibali a surgir no 2º lugar a 1m19s e Esteban Chaves na 3ª posição a 2m33s.



Os quatro portugueses que estão na Volta a Espanha perderam muito tempo.



Na classificação geral individual Nelson Oliveira continua a ser o melhor português (25º) a 26m47s do líder, segue-se Rui Costa em 38º a 42m04s do primeiro, Ricardo Vilela (50º) a 57m56s de Froome e Rafael Reis (139º) a 2h01m49s da liderança.