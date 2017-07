Froome mandou na primeira semana do "Tour"

Mário Aleixo - RTP 10 Jul, 2017, 07:52 | Ciclismo

A Volta a França tem hoje o primeiro dia de descanso e para trás ficaram apenas duas etapas de montanha, o suficiente para se fazer uma seleção de valores.



Chris Froome parece estar a caminho do seu quarto triunfo na prova rainha do ciclismo mundial.



Para discutir os lugares no "top 10" surge um lote de ciclistas que começam a dar nas vistas, sempre na sombra de Froome. São eles: Fabio Aru (2º), Romain Bardet (3º), Rigoberto Uran (4º), Daniel Martin (6º) e Nairo Quintana (8º) só para citar os que parecem mais capazes de lutar pelos lugares de honra.



O único português em prova Tiago Machado é 58º na classificação geral individual a 47m e 32s do primeiro lugar.



O corredor luso, da Katusha, esteve na grande fuga do dia que integrava 38 homens, na etapa deste domingo mas acabou por não resistir e perdeu 29 minutos.



Do dia de ontem fica ainda o registo de duas desistências de atletas de topo: Geraint Thomas e Richie Porte, ambos vítimas de quedas.



A segunda semana de competição começa com duas etapas planas onde deverão ressurgir os "sprinters" para depois surgirem as "tiradas" de montanha na subida dos Pirinéus.