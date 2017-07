Froome vigia concorrência na semana dos Pirinéus

Mário Aleixo - RTP 11 Jul, 2017, 07:38 / atualizado em 11 Jul, 2017, 07:39 | Ciclismo

Esta terça feira corre-se a 10ª etapa da prova.



Depois do primeiro dia de descanso e da longa viagem para o oeste de França, o pelotão enfrenta uma etapa tranquila entre Périgueux e Bergerac na distância de 178 km, com apenas duas contagens de montanha de 4ª categoria. A chegada em pelotão parece inevitável, com vantagem para os “sprinters”.



Froome prepara-se para medir forças com os principais concorrentes à vitória final que nesta altura são: Fabio Aru (2º), Romain Bardet (3º), Rigoberto Uran (4º), Daniel Martin (6º) e Nairo Quintana (8º).



O único português em prova Tiago Machado é 58º na classificação geral individual a 47m e 32s do primeiro lugar.



A segunda semana de competição começa com duas etapas planas onde deverão ressurgir os "sprinters" para depois surgirem as "tiradas" de montanha na subida dos Pirinéus.