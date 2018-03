Gabriel Cullaigh defende amarela na "Alentejana"

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Mar, 2018, 08:01 / atualizado em 15 Mar, 2018, 08:01 | Ciclismo

O jovem britânico, de 21 anos, tornou-se na quarta-feira o primeiro líder da prova, ao impor-se na chegada a Serpa, com o mesmo tempo do francês Justin Jules (WB Aqua Protect Veranclassic) e menos um segundo do que o irlandês Mark Downey (Team Wiggins).



Sem bonificações, quer na chegada quer nas metas volantes, Cullaigh deve preferir que a etapa chegue a Sines com o pelotão compacto, o que lhe deverá permitir manter a camisola amarela.



Com a previsão de condições atmosféricas menos agressivas do que na véspera, os ciclistas vão partir de Beja passando pela única contagem de montanha (quarta categoria) aos 89 quilómetros.



Antes terão duas metas volantes, em Aljustrel (29,5 quilómetros) e Odemira (85,8), com a derradeira a estar instalada em Santiago do Cacém (156).



A meta está instalada em Sines, numa chegada difícil, com uma viragem de 90 graus à esquerda a 100 metros do final.