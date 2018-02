Geraint Thomas defende liderança no contrarrelógio

Mário Aleixo - RTP 16 Fev, 2018, 08:09 / atualizado em 16 Fev, 2018, 08:09 | Ciclismo

Depois de a subida ao Alto de Fóia, em Monchique, não ter feito grandes diferenças na geral, Thomas, vencedor da "Algarvia" em 2015 e 2016, tem o mesmo tempo do espanhol Jaime Roson (Movistar), do polaco Michael Kwiatkowski (Sky), do irlandês Daniel Martin (UAE Emirates) e do holandês Bauke Mollema (Trek-Segafredo).



O galês, que faz no Algarve a sua primeira prova da temporada, será o último a sair para a estrada, às 16h40, com todos os ciclistas a partirem com um minuto de intervalo.



Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano), nono da geral a três segundos, é o melhor das equipas portuguesas, com Joaquim Silva (Caja Rural) e Nelson Oliveira (Movistar), quarto no contrarrelógio do último Mundial, a serem os melhores portugueses, nas 16ª e 17ª posições, respetivamente.



O francês Damien Marques (Miranda-Mortágua) abrirá o contrarrelógio, às 13h55.