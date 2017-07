Geraint Thomas na estrada para defender a liderança

Mário Aleixo - RTP 03 Jul, 2017, 08:23 / atualizado em 03 Jul, 2017, 08:23 | Ciclismo

Na “tirada” desta segunda feira a caravana do Tour cruza três países –Bélgica, Luxemburgo e França.



O único português em prova Tiago Machado, da Katusha, terminou a segunda etapa na 126ª posição com o mesmo tempo do vencedor Marcel Kitel.



Machado é 87º na classificação geral individual a 1m 4 segundos do camisola amarela.



A etapa que ligou Dusseldorf a Liége ficou marcada por uma fuga de quatro ciclistas: Phinney, Offredo, Pichon e Boudat que nos últimos 20 quilómetros ficou reduzida a Phinney e Offredo que acabaram absorvidos pelo pelotão a 110 metros da meta.



Uma queda coletiva acabou por apanhar Chris Froome e Romain Bardet, a 30 quilómetros do final mas sem consequências graves.