Geraint Thomas segura triunfo final na Volta aos Alpes

Lusa 21 Abr, 2017, 16:40 | Ciclismo

No final de um acidentado percurso de 199,6 quilómetros, Pinot foi o mais rápido, cortando a meta em 5:13.01 horas, o mesmo tempo do norte-americano Brent Bookwalter (BMC), de Thomas e do italiano Domenico Pozzovivo (AG2R La Mondiale).



Na geral, Geraint Thomas terminou a prova com sete segundos de avanço sobre Thibaut Pinot e 20 sobre Domenico Pozzovivo.



O português José Mendes (Bora-Hansgrohe) não partiu para a última etapa, enquanto Rinaudo Nocentini, do Sporting e que está ao serviço da seleção italiana, não chegou ao final.