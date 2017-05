Giro: Dumoulin vence em Oropa e consolida liderança

Lusa 20 Mai, 2017, 17:11 | Ciclismo

Dumoulin concluiu a tirada de 131 quilómetros, iniciada em Castellania, com três segundos de vantagem sobre o russo Ilnur Zakarin (Katusha-Alpecin) e nove em relação ao espanhol Mikel Landa (Sky), enquanto o colombiano Nairo Quintana (Movistar), segundo da geral, foi quarto na etapa a 14 segundos.



O holandês, que vestiu a camisola rosa após a vitória no contrarrelógio da décima etapa, lidera agora com 2.47 minutos de avanço sobre Quintana, enquanto o francês Thinaut Pinot (FDJ) subiu a quarto, a 3.25, por troca com o italiano Vicenzo Nibali (Bahrain Merida), agora quarto, a 3.40.



No domingo, a 15.ª etapa vai ligar Valdengo a Bergamo, na distância de 199 quilómetros.