Giro: Michael Matthews vence terceira etapa, Remco Evenepoel reforça liderança

Matthews, de 32 anos, cumpriu os 213 quilómetros entre Vasto e Melfi em 5:01.41 horas, batendo sobre a meta o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), segundo, e o australiano Kaden Groves (Alpecin-Deceunink), terceiro.



Nas contas da geral, Evenepoel bonificou no último sprint intermédio do dia e é agora mais líder, tendo o português João Almeida subido ao segundo lugar, a 32 segundos, após a 'quebra' do italiano Filippo Ganna (INEOS), com o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a completar o pódio, a 44.



Na terça-feira, a quarta etapa liga Venosa a Lago Laceno em 175 quilómetros, apresentando o primeiro dia de montanha, com uma subida de segunda categoria a poucos quilómetros da meta.