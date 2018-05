Giro: Sam Bennett vence sexta etapa ao "sprint", Simon Yates segue líder

Lusa Comentários 11 Mai, 2018, 17:03 | Ciclismo

Bennett, de 27 anos, cumpriu os 159 quilómetros entre Pizzo e Praia a Mare em 03:45.27 horas, batendo ao ‘sprint’ o italiano Elia Viviani (Quick-Step Floors), vencedor de duas etapas nesta edição, e o também italiano Sacha Modolo (EF Education First – Drapac Cannondale), terceiro.



Os primeiros lugares da classificação geral não sofreram alterações, com Simon Yates a conservar a camisola rosa de líder do ‘Giro’, com 16 segundos de vantagem sobre o holandês Tom Dumoulin (Sunweb), vencedor em 2017, e 26 segundos sobre o colombiano e colega de equipa Esteban Chaves, terceiro.



No sábado, os ciclistas enfrentam nova etapa de montanha, com 209 quilómetros entre Praia a Mare e Montevergine di Mercogliano, com uma chegada em alto a testar os candidatos à vitória final.