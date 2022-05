Giro: Yates vence, Carapaz é o novo líder

O ciclista britânico Simon Yates (BikeExchange-Jayco) venceu hoje a 14.ª etapa da Volta a Itália em bicicleta, depois de já ter vencido o contrarrelógio do segundo dia, com o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), terceiro, novo líder da geral.