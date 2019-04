GP Beiras. Daniel Mestre defende amarela na última etapa

Mário Aleixo - RTP Comentários 14 Abr, 2019, 09:27 / atualizado em 14 Abr, 2019, 09:27 | Ciclismo

O ciclista dos "dragões" parte para os derradeiros 177,4 quilómetros, entre Celorico da Beira e a Covilhã, com quatro segundos de avanço sobre o colombiano Edwin Ávila (Israel Cycling Academy) e oito em relação ao espanhol Vicente García de Mateos (Aviludo-Louletano).



Sensivelmente a meio da etapa, aos 94,6 quilómetros, os ciclistas vão passar pela Torre, o ponto mais alto de Portugal continental, uma contagem de montanha de primeira categoria em plena Serra da Estrela, numa subida feita pela vertente de Seia.



A meta, colocada perto da Câmara Municipal da Covilhã, vai coincidir com uma contagem de montanha de terceira categoria, com as bonificações para os três primeiros a poderem decidir o triunfo final.





Também com bonificações, as metas volantes estão colocadas em Seia (km 66,4) e em Belmonte (145,5).