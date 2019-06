Ineos diz que operação ao ciclista Chris Froome foi "bem-sucedida"

Lusa Comentários 13 Jun, 2019, 15:49 | Ciclismo

“Foi submetido a uma cirurgia para reparar o fémur, a anca, o cotovelo, costelas partidas e um pequeno dano interno também. Ficará nos cuidados intensivos nos próximos dias e depois sairá”, disse Dave Brailsford, diretor da Ineos, no hospital de Saint Etienne, em França.



O corredor de 34 anos caiu na quarta-feira quando fazia o reconhecimento para o contrarrelógio da quarta etapa do Critério do Dauphiné, acidente que o afasta da Volta a França, que venceu por quatro vezes, e pode terminar a sua temporada.



“A operação foi longa, mas bem-sucedida. Está em boas mãos”, acrescentou o dirigente, referindo-se ao médico da equipa, Richard Usher, e à esposa Michelle.



Brailsford considera que é prematuro estabelecer uma data para o seu regresso à competição, uma vez que o importante é encarar o “dia a dia” na reabilitação, que se prevê longa.



“Primeiro é conseguir que estabilize da cirurgia e, depois, passar ao processo de recuperação”, insistiu.



O especialista em trauma desportivo, Rémi Philippot, prometeu uma “supervisão rigorosa” ao estado de evolução do atleta, garantindo que a queda não terá efeitos secundários na sua saúde.



“A uma velocidade estimada de 50 km/h, com proteções muito limitadas, sofreu um choque de alta energia, mas os seus ferimentos são apenas ao nível do sistema músculo-esquelético. A cabeça não bateu, pelo que não tem qualquer lesão neurológica”, garantiu.



Entre 2017 e 2018, Froome completou o ‘tri’ de Volta a França, Volta a Espanha e Volta a Itália, tornando-se o primeiro a conseguir o feito de vencer as três ‘grandes voltas’ consecutivas desde Hinault, em 1983.



Vencedor da Volta a França em 2013, 2015, 2016 e 2017, Froome vai falhar a 106.ª edição, na qual procurava suceder ao colega de equipa e compatriota Geraint Thomas.