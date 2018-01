Ivo Oliveira ganha a Taça do Mundo de ciclismo na corrida por pontos

Lusa 19 Jan, 2018, 19:57 | Ciclismo

O terceiro posto na corrida de hoje é o melhor lugar de sempre de um luso em corridas da Taça do Mundo, com Ivo Oliveira (41 pontos) a ser apenas batido pelo holandês Jan Willem van Schip, primeiro (75 pontos), e por Lok Cheung King, de Hong Kong, segundo (50 pontos).



Depois do quarto lugar na etapa de Pruszków, Polónia, o terceiro posto de hoje colocou Ivo Oliveira a fechar a Taça do Mundo com 775 pontos, mais 50 do que o grego Christos Volikakis e mais 135 do que Lok Cheung King.



Além da conquista da Taça do Mundo, o desempenho de hoje assegura que Portugal terá presença na corrida por pontos do Campeonato do Mundo de Pista, que será disputado em Apeldoorn, Holanda, entre 28 de fevereiro e 04 de março.



"Era a medalha que me faltava. Já tinha subido ao pódio em provas internacionais C1 e C2, em Europeus e em Mundiais. Faltava-me uma medalha na Taça do Mundo e surgiu hoje, numa corrida muito difícil. Teve ainda o sabor especial de garantir o apuramento para o Campeonato do Mundo e a vitória na geral da Taça do Mundo”, comentou o ciclista, no final.



Ivo Oliveira regressa à pista no sábado de manhã, para a fase de apuramento de perseguição individual. O corredor luso, campeão europeu de sub-23 e vice-campeão europeu de elite desta especialidade, é um dos favoritos.



Caso consiga um dos quatro melhores tempos na qualificação, Ivo Oliveira irá às corridas de disputa das medalhas, de tarde. Como a etapa de Minsk é a única da Taça do Mundo 2017/2018 com perseguição individual no programa, o vencedor da competição será também o vencedor da Taça do Mundo de perseguição individual.



Ainda no sábado, ao final da tarde, Ivo Oliveira faz dupla com o gémeo, Rui Oliveira, representando Portugal na disciplina olímpica de Madison.