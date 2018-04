Jay McCarthy vence terceira etapa da Volta ao País Basco e Alaphilippe segue líder

Lusa Comentários 04 Abr, 2018, 18:15 / atualizado em 04 Abr, 2018, 18:15 | Ciclismo

McCarthy, de 25 anos, bateu os restantes ‘sprinters’ em prova e somou a segunda vitória na temporada, numa chegada em pelotão compacto ao fim de 184,8 quilómetros, cortando a meta ao fim de 4:49.39 horas, à frente do bielorrusso Alexandr Riabushenko (UAE Team Emirates), segundo, e do polaco Michal Kwiatkowski (Sky), terceiro.



Alaphilippe, hoje sexto, continua com oito segundos de vantagem sobre o esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo), com Gorka Izagirre (Bahrain Mérida) na última posição do pódio, a 39 segundos, num dia sem alterações no ‘top 10’.



No ‘sprint’ em massa dos últimos 500 metros, o português Rúben Guerreiro (Trek-Segafredo) disputou os primeiros lugares, com o campeão nacional de fundo a fechar a etapa no 13.º lugar, valendo um ‘salto’ de 17 postos na geral para 81.º.



Nove posições abaixo chegou Rui Costa (UAE Team Emirates), segurando o 30.º lugar na geral, a 2.46 minutos do camisola amarela.



A quarta etapa, marcada para quinta-feira, será decisiva para as contas da geral, com um contrarrelógio individual em Lodosa, de 19,4 quilómetros, a testar a liderança de Alaphilippe e a apresentar uma oportunidade de vitória para os especialistas do ‘crono’.