Jesús Ezquerra vence primeira etapa e lidera Volta à Bairrada

22 Abr, 2017

Os 'leões' demonstraram ter estudado bem a chegada, cuja meta coincidia com uma contagem de montanha de quarta categoria, lançando Ezquerra no momento certo, com o espanhol a festejar o triunfo em 03:25.03 horas.



O corredor do Sporting-Tavira bateu os portugueses Luís Mendonça (Louletano-Hospital de Loulé) e César Fonte (LA Almumínios-Metalusa BlackJack), que foram, respetivamente, segundo e terceiro, a 01 segundo.



"Foi uma vitória da equipa, que me deixou na última subida. Só tive de apertar e de ganhar. Tinha algumas dúvidas acerca da minha condição, porque me apresentei com problemas nas costas, mas consegui ganhar", revelou Jesús Ezquerra, que vai partir de camisola amarela para a segunda etapa.



Na geral, o espanhol tem Mendonça a cinco segundos. Na terceira posição, também a cinco segundos, está Domingos Gonçalves (RP-Boavista), que andou fugido desde o quilómetro 60, primeiro na companhia de Márcio Barbosa (ACDC Trofa), depois a solo, até à entrada na última volta ao circuito.



A Volta à Bairrada, primeira prova da Taça de Portugal de elite e sub-23, termina no domingo com uma etapa que vai unir o Luso à Pampilhosa do Botão, ao longo de 170,3 quilómetros.