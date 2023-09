Jesús Herrada vence 11.ª etapa e Kuss mantém liderança

No final dos 163,2 quilómetros, entre Lerma e La Laguna Negra, em Vinuesa, Herrada venceu em 03:29.17 horas, menos três segundos do que o francês Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e oito do que o dinamarquês Andreas Kron (Lotto Dstny).

Apesar de a etapa acabar numa contagem de montanha de primeira categoria, não houve grandes alterações na classificação geral, com Kuss com 26 segundos de avanço sobre o espanhol Marc Soler (UAE Emirates) e 01.09 minutos sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), com o português João Almeida (UAE Emirates) em sexto a 02.16.

Na quinta-feira, na 12.ª etapa, o pelotão percorre 150,6 quilómetros, entre Ólvega e Saragoça, num percurso propício a uma chegada ao sprint.