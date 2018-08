João Almeida já é décimo na Volta a França do Futuro

Lusa Comentários 24 Ago, 2018, 17:53 | Ciclismo

A curta extensão desta oitava etapa potenciou a intensidade com que foi disputada, ficando na frente um grupo de pouco mais de 20 unidades, entre os quais maiores candidatos às primeiras posições da geral.



João Almeida foi o único português a colocar-se nesse grupo, do qual saiu o vencedor da etapa, o suíço Gino Maeder, que aproveitou a descida, após a subida de primeira categoria para Les Saisies, para se isolar.



Geriu depois o avanço e ganhou a etapa com 15 segundos de vantagem sobre o grupo perseguidor, liderado pelo colombiano Ivan Ramiro Sosa e pelo australiano Robert Stannard.



João Almeida cortou a meta na 19.ª posição, a 20 segundos do vencedor do dia. Entre a representação nacional seguiram-se Marcelo Salvador, 52.º a 3.24 minutos, Tiago Antunes, 91.º a 8.13, André Ramalho, 122.º, Rui Oliveira, 123.º, e Ivo Oliveira, 124.º, todos a 11.59.



O esloveno Tadej Pogacar mantém-se no topo da geral, com sete segundos de vantagem sobre o norte-americano Brandon McNulty e 12 segundos sobre o holandês Thymen Arensman.



João Almeida subiu um lugar, para décimo, a 1.02 do camisola amarela. Marcelo Salvador é o segundo melhor elemento português, no 53.º posto, a 9.24. Seguem-se Tiago Antunes, 55.º a 10.41, Rui Oliveira, 92.º a 20.48, André Ramalho, 93.º a 21.14, e Ivo Oliveira, 115.º a 32.42.



Coletivamente, Portugal está no 16.º lugar.



A nona e penúltima etapa, marcada para este sábado, volta a ter um percurso de alta montanha, que começa em Sèez e termina 83 quilómetros adiante, em Val d’Isère. A meta será a terceira subida de primeira categoria da jornada.