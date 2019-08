João Almeida termina Volta ao Utah em quarto

Lusa Comentários 19 Ago, 2019, 09:11 / atualizado em 19 Ago, 2019, 09:11 | Ciclismo

O norte-americano Joe Dombrowski (Education First) foi o primeiro na tirada com partida e chegada em Park City, completando os 125,9 quilómetros de percurso em 3:11.09 horas e com 24 segundos de avanço sobre João Almeida.



A prova foi ganha pelo belga Ben Hermans (Israel Cycling Academy), que concluiu a última tirada em quarto, a 26 segundos do vencedor, e defendeu a camisola amarela, terminando a corrida com 50 segundos de vantagem sobre o canadiano James Piccoli e 1.32 em reação a Dombrowski, enquanto João Almeida ficou a 2.26.