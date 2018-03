Jonathan Hivert vence etapa na Paris-Nice, Luís Sanchez novo camisola amarela

Lusa Comentários 06 Mar, 2018, 17:05 | Ciclismo

Sanchez integrou o ‘sprint’ final de um trio em fuga e ficou logo atrás de Hivert – e à frente do gaulês Remy di Grégorio (KTM) – que cumpriu os 210 quilómetros entre Bourges e Châtel-Guyon, com três contagens de montanha de terceira categoria, em 5:22.49.



Grégorio ainda atacou no último quilómetro, mas não conseguiu vantagem suficiente e Hivert acabou por se impor com grande à vontade, ganhando um segundo aos companheiros de escapada.



Arnaud Demare (Groupama FDJ), anterior camisola amarela, liderou o pelotão, que terminou a 38 segundos.



Luis León Sanchez foi quem mais beneficiou da fuga e tem agora Arnaud Demare a 28 segundos, Gorka Izagirre Insausti (TBM) a 35 e o gaulês Julian Alaphilipe (QST) a 38.



O trio composto pelo holandês Mike Teunissen (SUN), pelo belga Tim Wellens (LTS) e pelo checo Roman Kreuziger (MTS) está a 41 segundos.



Tiago Machado (Katusha-Alpecin) foi 69.º, integrando o pelotão, e subindo 16 lugares para 57.º, a 2.16.



Na segunda-feira, na segunda etapa, Tiago Machado integrou uma fuga, enquanto Rui Costa (UAE Team Emirates) abandonou devido a “dores no joelho direito, em consequência da queda de domingo”, como esclareceu no Twitter a equipa do português.



Na jornada inaugural, Rui Costa terminou em 153.º e último lugar, a 17.33 minutos de Démare, depois de duas quedas.



O pelotão vai cumprir na quarta-feira um contrarrelógio de 18,4 quilómetros, entre La Fouillouse e Saint-Étienne.