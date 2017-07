José Azevedo segura Tiago e Gonçalves na Katusha

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2017, 11:11 | Ciclismo

Tiago Machado, de 31 anos, alinha na equipa desde 2015 e está atualmente a disputar a Volta a França, na qual ocupa o 76º lugar, a 2h41m17s do líder, o britânico Chris Froome (Sky).



"Tem ficado evidente no Tour como ele tem sido importante para nós como um trabalhador para a equipa. O Tiago é sempre 100% profissional e está motivado todos os dias. Podemos sempre contar com ele e eu estou satisfeito por poder contar com ele mais um ano", referiu o diretor-geral José Azevedo, citado pela equipa.



O corredor natural de Famalicão conta no seu historial com vitórias na Volta à Eslovénia de 2014 e no Troféu Joaquim Agostinho de 2008, além do título de campeão nacional de contrarrelógio de 2009.



A cumprir a primeira época na Katusha Alpecin, José Gonçalves, de 28 anos, conquistou a corrida holandesa de cinco dias Ster Zlm, depois de ter vencido a Volta à Turquia no ano passado, ainda ao serviço da Caja Rural.



"Eu penso que o José ainda não conhece as suas potencialidades. É um corredor muito poderoso. Estou muito curioso para ver o seu desenvolvimento na equipa", rematou Azevedo.