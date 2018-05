José Gonçalves defende cores lusas no "Giro"

Mário Aleixo - RTP Comentários 02 Mai, 2018, 10:59 / atualizado em 02 Mai, 2018, 10:59 | Ciclismo

Com 29 anos, o campeão nacional de contrarrelógio em 2012 procura melhorar o resultado da estreia, na edição centenária de 2017, em que foi 60.º no final, depois da principal missão de apoiar o russo Ilnur Zakarin, que acabou no quinto posto da geral.



Com Zakarin a apontar baterias à Volta a França, a Katusha-Alpecin, dirigida pelo português José Azevedo, terá licença para atacar vitórias em etapas, com corredores como José Gonçalves, o alemão Tony Martin, o britânico Alex Dowsett ou o russo Maxim Belkov em busca de triunfos ao longo das 21 etapas.



A equipa está "motivada para a corrida", como sempre acontece por ser "uma das grandes competições no mundo do ciclismo", e o objetivo de "lutas por etapas e não pela geral" confere aos oito escolhidos "mais liberdade", revelou o corredor antes do arranque do "Giro".



"Penso nisso (vitórias em etapa). Como não temos líder fixo, terei mais liberdade para pensar em tentar, num ou noutro dia, fazer uma boa classificação e lutar pela vitória", frisou o corredor.

Atenções viradas para Chris Froome e defesa do título de Tom Dumoulin

A corrida arranca com o britânico Chris Froome (Sky) à procura de um registo histórico e o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) em busca de revalidar o título.



A partir pela primeira vez de fora da Europa em 101 anos de história, o "Giro" apresenta em 2018 21 etapas e um total de 3.542,2 quilómetros até 27 de maio, em Roma, quando será conhecido o sucessor de Dumoulin, que na edição centenária conseguiu o primeiro triunfo da carreira nas chamadas "grandes voltas": Volta a França, Itália e Espanha.



O holandês de 27 anos conta com uma Sunweb reforçada para o proteger na alta montanha, mas terá como principal oponente Chris Froome, que busca vencer o "Giro" pela primeira vez, a única das três "grandes voltas" que lhe falta.