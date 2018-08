Kwiatkowski e Valverde estão na frente da Vuelta

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Ago, 2018, 07:48 / atualizado em 27 Ago, 2018, 07:48 | Ciclismo

olaco e espanhol estão separados na “geral” por 14 segundos, com vantagem para o primeiro.



O forte ritmo imposto pela equipas da Sky e Movistar permitiu deixar alguns dos favoritos á vitória final para trás como Nibali e Porte.



NA classificação geral individual Michal Kwiatkowski lidera com Valverde e Kelderman a ocuparem os outros lugares do pódio.



Os quatro portugueses em prova ocupam as seguintes posições: Nelson Oliveira (Movistar) é 68.º, Tiago Machado (Katusha) 74.º, José Gonçalves (Katusha) 108.º e José Mendes (Burgos) 159.º.



Esta segunda-feira corre-se a 3.ª etapa que liga Mijas a Alhaurin de la Torre, na distância de 178,2 km.



Uma “tirada” de média montanha com uma contagem de 1.ª categoria e outra de 3.ª. Final perfeito para velocistas desde que consigam ultrapassar as dificuldades montanhosas e possam abrir caminho para os “sprinters”.