Luke Rowe sofreu dupla fratura numa perna

Mário Aleixo - RTP 09 Ago, 2017, 10:48 / atualizado em 09 Ago, 2017, 10:48 | Ciclismo

O ciclista galês da Sky Luke Rowe vai ter de parar vários meses depois de ter sofrido uma dupla fratura na perna direita quando praticava "rafting" com o sobrinho, anunciou a equipa britânica.



Segundo a Sky, Rowe, de 27 anos, foi submetido a uma intervenção cirúrgica em Cardiff.



"Quando praticava "rafting", embati numa rocha. Senti logo que era uma lesão grave. Foi um choque e sei que me espera um longo período de recuperação", explicou o ciclista numa nota publicada no site oficial da equipa.



Rowe foi um dos escudeiros de Chris Froome na quarta vitória do britânico, terceira consecutiva, na Volta a França.