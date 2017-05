Marcel Kittel começa a ganhar na Volta à Califórnia

Mário Aleixo - RTP 15 Mai, 2017, 08:46 | Ciclismo

O ciclista alemão Marcel Kittel (Quick-Step Floors) venceu ao sprint a primeira etapa da Volta à Califórnia, com partida e chegada em Sacramento, com o português Tiago Machado a terminar na 32ª posição.



Kittel precisou de 3:45.35 horas para cumprir o percurso de 167,5 quilómetros, batendo sobre a meta o esloveno Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) e o italiano Elia Viviani (Sky).



Na geral, o alemão lidera com quatro segundos de avanço sobre o campeão do mundo e seis sobre Viviani.



Tiago Machado (Kathusa--Alpecin) foi o melhor português, na 32ª posição, a quatro segundos de Kittel, tal como Rubern Guerreiro (Trek), que foi 35º.



Esta segunda-feira, corre-se a segunda etapa, entre Modesto e San José, num percurso de 143 quilómetros, com cinco contagens de montanha, uma das quais de categoria especial, a menos de 50 quilómetros da meta.