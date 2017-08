Marcelo felicita Tiago Ferreira pela conquista do Europeu de Maratona BTT

Lusa 14 Ago, 2017, 11:57 | Ciclismo

"As sucessivas medalhas de prata e ouro conquistadas por Tiago Ferreira demonstram o valor e o mérito deste atleta que projeta o ciclismo e o desporto nacional orgulhando todos os portugueses", lê-se numa mensagem do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, divulgada na página da Internet da Presidência da República.É o quarto pódio consecutivo de Tiago Ferreira em grandes competições internacionais de XCM.



O ciclista português Tiago Ferreira sagrou-se no domingo campeão europeu de maratona BTT (XCM), numa prova disputada em Svit, Eslováquia.



O novo campeão europeu de XCM completou os 134 quilómetros em 5:40.12 horas, menos 3.37 minutos do que o campeão mundial, o austríaco Alban Lakata, que ficou no segundo posto. O terceiro foi o alemão Karl Platt, a 6.48 minutos de Tiago Ferreira.



Este é o quarto pódio consecutivo de Tiago Ferreira em grandes competições internacionais de XCM. Em 2016 foi vice-campeão europeu e campeão mundial. Em 2017 invertou os resultados, conseguiu a medalha de prata no Campeonato do Mundo e a medalha de ouro no Campeonato da Europa.