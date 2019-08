Maria Martins quarta na prova de fundo de sub-23 dos Europeus de ciclismo

Lusa Comentários 09 Ago, 2019, 14:23 | Ciclismo

A corredora natural de Moçarria, no concelho de Santarém, concluiu os 92 quilómetros do percurso em 2:15.00 horas, o mesmo registo da vencedora, a italiana Letizia Paternoster, assim como das duas ocupantes dos lugares mais baixos do pódio, a polaca Marta Lach e a holandesa Lonneke Uneken, respetivamente.

Na prova de juniores masculinos, disputada nos mesmos 22,4 quilómetros, Daniel Dias e Diogo Narciso não foram além dos 46.º e 49.º lugares, respetivamente a 3.08 e 3.31 minutos do italiano Andrea Piccolo, que foi o mais rápido, em 26.52 minutos.

Os Europeus de ciclismo, que terminam no domingo, prosseguem na sexta-feira, com a presença de Daniela Reis no `crono` de elite feminino e André Carvalho e Jorge Magalhães nos sub-23.