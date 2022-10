Maria Tomé no quinto lugar da Taça da Europa de triatlo em Ceuta

Maria Tomé, número 74 do ranking mundial, terminou o percurso em 01:02.09 horas, com a francesa Kristelle Congi a arrecadar a medalha de ouro (01:01.39), a espanhola Maria Mojica a prata (01:01.43) e a suíça Nora Gmür o bronze (01:01.48).



As outras atletas portuguesas em prova, Inês Rico e Helena Carvalho, terminaram nas 11.ª e 14.ª posições, respetivamente, com os tempos de 01:03.00 e 01:03.22.



No quadro masculino, João Batista teve o melhor desempenho, ficando em 15.º com 54.37 minutos, seguido por Alexandre Nobre (26.º com 55.11), André Dias (28.º com 55.20) e Tiago Fonseca (39.º com 56.23).



A prova foi ganha pelo britânico Hugo Milner (53.57), à frente do francês Yanis Seguin (54.05) e do suíço Maxime Fluri (54.06).