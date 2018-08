Marisa Costa vice-campeã da Europa de jovens em orientação em BTT

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 22:16 | Ciclismo

A jovem do BTT de Loulé cumpriu o percurso em 31.50 minutos, apenas mais 11 segundos do que a finlandesa Kaarina Nurminen, enquanto o bronze pertenceu à dinamarquesa Christine Reibert.



Marisa Costa vai competir ainda em sprint e distância longa.



Também em sub-17, João Fonseca foi 27.º com 1:06.14 horas, distante do vencedor, o finlandês Antti Rissane, com 38.20 minutos.



Nas Elites, Davide Machado (1:15.05) não conseguiu repetir o pódio da véspera, tendo sido 21.º, enquanto João Ferreira (1:15.17) ficou em 22.º e Luís Barreiro em 34.º (1:24.20). Ana Filipe Silva (1:27.10) foi 23.ª.



Estas provas foram ganhas pelo suíço Simon Braendli em 1:02.14 e pela russa Olga Vinogradova em 1:08.55.