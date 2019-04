Masneda vence terceira etapa e Sivakov mantém liderança da Volta aos Alpes

Lusa Comentários 24 Abr, 2019, 14:23 | Ciclismo

Com a aproximação à meta a ser feita por um grupo reduzido de ciclistas, Masnada surpreendeu com um ataque a cerca de dois quilómetros do final, finalizando a etapa em 2:58.09 horas.



O grupo dos favoritos chegou quatro segundos depois, liderado pelo britânico Tao Geoghegan Hart (Sky), seguido do polaco Rafa Majka (BORA-hansgrohe), enquanto o britânico Chris Froome (Sky) perdeu 14 segundos.



Na geral, Sivakov mantém oito segundos de avanço sobre o checo Jan Hirt (Astana) e 23 sobre o italiano Mattia Cattaneo (Androni).



Na quinta-feira, corre-se a quarta etapa, entre Baselga di Pinè e Cles, numa ligação de 134 quilómetros.