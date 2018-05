Matej Mohoric vence décima etapa do Giro

Lusa Comentários 15 Mai, 2018, 17:11 | Ciclismo

Mohoric, de 23 anos, cumpriu os 244 quilómetros entre Penne e Gualdo Tadino em 6:04.52 horas, à frente do companheiro de fuga, que chegou em segundo com o mesmo tempo, e do irlandês Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), primeiro do pelotão, a 34 segundos, com o português José Gonçalves (Katusha-Alpecin) no 10.º posto.



Na classificação geral, o britânico Simon Yates segurou a liderança da classificação geral, mas a Mitchelton-Scott perdeu o segundo posto, que era ocupado pelo colombiano Esteban Chaves, logo no início da etapa, com o vencedor de 2017, o holandês Tom Dumoulin (Sunweb) a subir a segundo, a 41 segundos, e o francês Thibaut Pinot (Groupama – FDJ) a terceiro, a 46.



Na quarta-feira, os ciclistas percorrem 156 quilómetros entre Assisi e Osimo na 11.ª etapa, numa tirada de perfil acidentado que deverá provocar mais alterações nos primeiros lugares da geral.