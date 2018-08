Matteo Moschatti vence ao sprint segunda etapa da Volta a Burgos

Lusa Comentários 08 Ago, 2018, 17:27 | Ciclismo

Moschatti, de 21 anos, concluiu os 163 quilómetros entre Beloradoc e Catrojeriz em 3:50.04 horas, à frente do novo camisola amarela, segundo, e do também italiano Davide Ballerini (Androni Giocattoli – Sidermec), terceiro.



Aberasturi assumiu a liderança da geral, com o mesmo tempo do britânico Tao Geoghegan Hart (Sky), segundo, e do espanhol Pello Bilbao (Astana), terceiro.



O português José Mendes (Burgos-BH) foi hoje 68.º, com o mesmo tempo do vencedor, e é 37.º à geral, enquanto Nelson Oliveira continua em 78.º depois de cortar a meta em 83.º.



Na quinta-feira, a terceira etapa liga Sedano a Espinosa de los Monteros em 149 quilómetros, com uma chegada em alto a testar os ciclistas com aspirações à vitória final.