Merlier lidera Paris-Nice após primeiro duelo entre Pogacar e Vingegaard

O campeão belga de fundo impôs-se ao sprint, no final dos 169,4 quilómetros com início e final em La Verrière, garantindo o 11.º triunfo da temporada à Soudal Quick-Step e a liderança da importante corrida francesa, mas o seu feito foi ofuscado pelo inesperado frente a frente entre o campeão em título do Tour e o seu ‘vice’, que, a cinco quilómetros da meta, e numa etapa sem história, andavam fugidos ao pelotão.



A breve ‘aparição’ de Pogacar (UAE Emirates), que conseguiu seis segundos de bonificação no sprint intermédio, e de Vingegaard (Jumbo-Visma) não atrapalhou os planos dos sprinters, com Merlier a bater na linha de meta o irlandês Sam Bennett (BORA-hansgrohe) e o dinamarquês Mads Pedersen (Trek-Segafredo), respetivamente segundo e terceiro na tirada, com as mesmas 03:50.52 horas do vencedor.



Na geral, o belga lidera com quatro segundos de vantagem sobre Bennett, segundo, e sobre ‘Pogi’, que capitalizou os segundos amealhados na meta volante para ser terceiro.



“É como um sonho. Quase não consigo acreditar. Estou verdadeiramente feliz, também pela equipa”, resumiu Merlier, que somou hoje o quarto triunfo com as cores da Soudal Quick-Step – representou a Alpecin-Fenix nas três épocas anteriores.



A jornada inicial da ‘Corrida do Sol’ ficou também marcada pela fuga dos ‘anónimos’ Paul Ourselin (TotalEnergies) e Jonas Gregaard (Uno-X), que saltaram do pelotão ao quilómetro 16 e só foram apanhados a 30 quilómetros da meta, graças ao trabalho das equipas dos sprinters, mas também da Jumbo-Visma, muito ciente das pretensões do vigente campeão do Tour e recente vencedor do Gran Camiño.



Naquele que será, muito provavelmente, o único duelo antes do Tour entre os dois últimos vencedores da Volta a França, Vingegaard mostrou-se atento às movimentações de Pogacar, que aproveitou o ataque de Neilson Powless (EF Education-EasyPost), na contagem de terceira categoria situada a 20 quilómetros de La Verrière, para exibir a sua força.



No entanto, o esloveno, ao perceber que o dinamarquês da Jumbo-Visma também integrava um grupo de 27 ciclistas que perseguia Powless, acabou por desistir de ‘fugir’ ao pelotão, acabando por fazer a diferença no sprint intermédio, conquistando seis segundos de bonificação a seis quilómetros da meta, já depois de o norte-americano da EF Education-EasyPost ter sido alcançado.



A ambição de ‘Pogi’, bicampeão da ‘Grande Boucle’ (2020 e 2021), haveria de proporcionar uma imagem inesperada na primeira jornada do Paris-Nice, com o ‘vice’ e o campeão do último Tour a trocarem impressões à frente do pelotão, depois de terem abdicado de tentar seguir a irrelevante tentativa de Pierre Latour (TotalEnergies), apanhado nos dois derradeiros quilómetros.



Rui Oliveira (UAE Emirates), o único português em prova, chegou integrado no pelotão, na 99.ª posição, uma acima da que ocupa na geral, a 10 segundos de Merlier.



Na segunda-feira, a ‘Corrida do Sol’ cumpre uma ligação de 163,7 quilómetros entre Bazainville e Fontainebleau, propícia para uma nova chegada ao sprint.