Michael Woods reforça futura equipa de Chris Froome

“Michael Woods vai integrar na próxima época a Israel Start-Up Nation, na qual vai ser o supergregário de Chris Froome. O canadiano será também o chefe de fila da equipa em algumas grandes clássicas e monumentos”, lê-se no comunicado da formação israelita.



Woods, de 33 anos, assinou um contrato válido até ao final de 2024 com a Israel Start-Up Nation, que já assegurou as contratações de Daryl Impey (Mitchelton-Scott), Carl Fredrik Hagen (Lotto Soudal) e Patrick Bevin (CCC).



No seu historial, Woods conta com um terceiro lugar na Vuelta de 2017, um segundo na Liège-Bastogne-Liège de 2018, além do terceiro lugar na prova de fundo dos mundiais de 2018, disputados na Áustria.