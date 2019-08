Miguel Indurain volta a Portugal para participar no Granfondo Porto-Gaia

RTP Comentários 20 Ago, 2019, 14:42 / atualizado em 20 Ago, 2019, 14:45 | Ciclismo

A organização do evento espera a participação de milhares de ciclistas que vão partir da cidade do Porto, percorrendo também as estradas dos concelhos de Gondomar, Penafiel, Castelo de Paiva, Arouca e Santa Maria da Feira.



Os participantes do 1º Granfondo Porto-Gaia terão três percursos disponíveis: Minifondo com 40 kms, Mediofondo com 100 kms e o Granfondo com 160 kms.



Miguel Indurain, o espanhol considerado um dos maiores ciclistas de sempre, será o padrinho da 1ª edição.



Indurain venceu cinco vezes consecutivas o Tour de France (1991-1995) e duas vezes o Giro de Itália (1992-1993). Antes de se retirar do ciclismo, foi ainda campeão olímpico de contrarrelógio individual, em Atalanta (1996).



A prova, organizada pela Academia da Bicileta e que acontece em março do próximo ano, conta com o apoio das autarquias do Porto e Gaia.



As inscrições, indica a organização, estarão disponíveis brevemente no site da Prozis.