Mikel Landa é o primeiro líder da Volta a Burgos em bicicleta

Lusa 01 Ago, 2017, 16:56 | Ciclismo

O basco, que foi quarto na Volta a França, cumpriu os 151 quilómetros em Burgos em 03:25.58 horas, dois segundos a menos do que o russo Sergei Chernetski (Astana) e três do que o francês Julian Alaphilippe (Quick-Step Floors).



O ciclista de 27 anos continua em bom momento de forma, depois do bom resultado no ‘Tour’ e de ter sido quinto na Clássica San Sebastián, no último sábado.



A corrida ficou decidida nos últimos 10 quilómetros, que incluíam uma subida final antes da meta, depois da fuga, que chegou a ter sido 14 elementos, a ser apanhada a 22 quilómetros do fim, quando as equipas com aspirações à geral individual se preparavam já para um final técnico, com curvas apertadas, estradas estreitas e o aumento da inclinação.



Landa, o grande favorito à vitória, foi o primeiro a acelerar, seguido de Chernetski e de Matteo Trentin (Quick-Step Floors), que eventualmente perderia o 'gás', com Alaphilippe a juntar-se mais tarde para completar os ciclistas que terminaram no pódio.



Ricardo Vilela (Manzana Postobon), o único português em prova, terminou a tirada inaugural no 41.º posto, a 18 segundos de Landa.



Na quarta-feira, os ciclistas percorrem 153 quilómetros entre Oña e Belorado, num dia com apenas uma contagem de montanha, ao fim de 25 quilómetros.