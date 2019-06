Minsk2019. Nélson Oliveira termina em 10.º na prova de ciclismo de estrada

Lusa Comentários 23 Jun, 2019, 15:46 | Ciclismo

O transalpino cumpriu o traçado de 190 quilómetros em 4:10.04 horas, batendo por 16 segundos o estónio Alo Jakin (Estónia) e o austríaco Daniel Auer, segundo e terceiro classificados, respetivamente, enquanto o bielorrusso Alexandr Riabushenko terminou com o mesmo tempo, mas ficou fora do pódio.



Nélson Oliveira, esperança de Portugal na conquista de uma medalha no contrarrelógio de terça-feira, acabou a 45 segundos do vencedor.



“Se ele conseguisse estar logo no primeiro grupo, o resultado seria outro e bem diferente. Também está aqui especialmente pelo contrarrelógio. Esta prova serve de preparação e ritmo para terça-feira. Essa é a grande aposta. Este é um bom resultado, dado o percurso e as suas características”, disse o selecionador, José Poeira.



No pelotão, Daniel Mestre chegou em 21.º lugar e Rafael Silva em 38.º, a 54 segundos, César Martingil foi 71.º, a 1.08 minutos, João Matias 92.º, a 6.32, entre os 116 que terminaram a prova.



No primeiro dia de competição, no sábado, Portugal conquistou três medalhas, uma de bronze, pela ‘inevitável’ Telma Monteiro, e uma de prata e uma de bronze pelo trio da ginástica acrobática - Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia -, no exercício dinâmico e no equilíbrio, em Minsk.



Em Baku2015, na estreia dos Jogos Europeus, Portugal amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze, pecúlio que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.