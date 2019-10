Mollema conquista o seu primeiro monumento na Volta à Lombardia

Lusa Comentários 12 Out, 2019, 22:05 | Ciclismo

Mollema, de 32 anos, impôs-se em solitário na última grande clássica da temporada, ao cumprir os 243 quilómetros entre Bérgamo e Como em 5:52.59 horas, após um ataque na penúltima subida, a 18 quilómetros do fim.



O espanhol Alejandro Valverde (Movistar), campeão do mundo de fundo, impôs-se ao ‘sprint’ pelo segundo lugar ao colombiano Egan Bernal (INEOS), vencedor da Volta a França, 16 segundos depois de Mollema, que conseguiu a maior vitória da sua carreira, que contava com o triunfo na Clássica de San Sebastian, em 2016, e em uma etapa do Tour, em 2017.



O norueguês Jakob Fuglsang (Astana) ‘fechou’ o primeiro grupo de perseguidores, ao concluir a corrida no quarto posto, também a 16 segundos.



José Gonçalves (Katusha Alpecin) e Rui Costa (UAE-Emirates), terceiro na ‘Il Lombardia’ de 2014, não terminaram a 103.ª edição da corrida.