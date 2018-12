Morreu Joaquim Leão, vencedor da Volta a Portugal em bicicleta de 1964

Lusa Comentários 05 Dez, 2018, 16:30 | Ciclismo

“A FPC lamenta esta perda para a modalidade, endereçando as mais sentidas condolências aos familiares e amigos de Joaquim Leão, assim como ao FC Porto”, lê-se na página federativa na Internet.



Além da Volta de 1964, Leão conquistou ainda a clássica Porto-Lisboa, em 1966.



O organismo dá ainda conta de que o funeral do antigo corredor vai realizar-se na quinta-feira, às 16:00, na igreja de Sobrado, no concelho de Valongo, do qual era natural.