Nairo Quintana troca Movistar pelos franceses da Arkea-Samsic

02 Set, 2019

“É um orgulho e uma honra para a nossa equipa. O Nairo é uma das estrelas mundiais do nosso desporto e uma estrela ‘planetária’ na América do Sul”, sublinhou o diretor geral da equipa francesa, Emmanuel Hubert.



Quintana, duas vezes segundo classificado na Volta a França, e uma vez terceiro, será, a partir de 2020, “co-líder” da Arkea-Samsic, ao lado de Warren Barguil, campeão francês em título, numa equipa com Yvon Ledanois como diretor desportivo.



O ciclista, de 29 anos, encontra-se na Movistar, equipa do português Nélson Oliveira, desde 2012, cumprindo atualmente a oitava época.



“O Nairo ainda está no jogo. Não tem parado de inscrever resultados no seu palmarés. Queremos afirmarmo-nos como uma das melhores equipas mundiais e vencer uma grande Volta”, acrescentou o ‘patrão’ da Arkea-Samsic.



Juntamente com Quintana, outros ciclistas juntam-se à equipa, como são os casos do seu irmão Dayer, e do compatriota Winner Anacona, bem como o italiano Diego Rosa (Ineos), com o emblema francês a aumentar o orçamento em 2020.