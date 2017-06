Nelson Oliveira persegue título nos nacionais de ciclismo

Mário Aleixo - RTP 21 Jun, 2017, 09:15 | Ciclismo

Depois de dois anos em Braga, os Nacionais dividem-se em 2017 entre Santa Maria da Feira, para os contrarrelógios, e Gondomar, para as provas em linha.



No domingo, a prova de fundo, em que José Mendes (Bora Hansgrohe) defende o título conquistado no Sameiro, contará com um circuito de 17,7 quilómetros, com dez passagens pela meta, que terá como favoritos os ciclistas todo o terreno do pelotão de elite, num percurso que começa e acaba na Avenida Mário Soares.



José Gonçalves (Katusha Alpecin), recente vencedor do Ster ZLM, na Holanda, é um dos corredores confirmados e candidato à vitória, num pelotão que terá vários nomes em bom plano, como César Fonte (LA Alumínios-Metalusa BlackJack) ou o vencedor da Volta a Portugal Rui Vinhas (W52-FC Porto), além do próprio Nelson Oliveira (Movistar), que, em 2014, unificou os dois títulos, entre outros.



Nuno Bico de fora nas "esperanças"



A prova de fundo das "esperanças" corre-se no sábado, a partir das 15h00, no mesmo circuito gondomarense e ao longo de 159,3 quilómetros, menos uma volta que na elite.



O vencedor de 2015, Nuno Bico (Movistar), está lesionado e falha a prova em linha de sub-23, na qual Ivo e Rui Oliveira, da norte-americana Axeon Hagens Berman, poderão ameaçar a ambição de Rúben Guerreiro (Trek Segafredo) em tornar-se bicampeão.



Nelson e os adversários



Antes das provas de linha, os Nacionais arrancam na sexta-feira, em Santa Maria da Feira, com o "crono" de 33,9 quilómetros, marcado para as 15h30, em que Nelson Oliveira procura o quarto triunfo seguido e o quinto da carreira.



O ciclista da formação espanhola tem no ainda campeão de fundo José Mendes, bem como Rafael Reis (Caja Rural-Seguros RGA), Sérgio Paulinho (Efapel) ou Ricardo Vilela (Manzana Postobón), os principais opositores.



Três favoritos em sub-23



Nos sub-23, Gaspar Gonçalves (Liberty Seguros/Carglass) vai tentar revalidar o título conquistado em 2016, em Braga, enfrentando a oposição do colega de equipa José Neves e de Jorge Magalhães (Miranda/Mortágua), principais candidatos à vitória.



Programa:



- sexta-feira, 23 jun:



11h00 - Contrarrelógio sub-23, 22,6 km.



15h30 - Contrarrelógio elites, 33,9 km.



- sábado, 24 jun:



15h00 - Prova de fundo sub-23, 159,3 km.



- domingo, 25 jun:



11h30 - Prova de fundo elites, 177 km.